12 Декабря 2020
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Политика
Митрополит Евгений (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый митрополит высказался о храме святой Екатерины

Новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказался о своем отношении к дальнейшей судьбе храма святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны понимать, что строительство храма святой Екатерины - это не идея митрополита Кирилла. Это работа всей епархии. Думаю, этот вопрос останется на повестке дня, но как и когда это будет - время покажет. Хочу, чтобы храм Екатерины стал точкой притяжения, а не раздора", - сказал он.

Напомним, строительство храма планировалось начать в 2019 году в сквере у Театра драмы, однако из-за протестов место решили изменить. Позже власти выбрали площадку на месте бывшего приборостроительного завода на улице Горького.

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Новый митрополит высказался о храме святой Екатерины

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Теги: храм святой екатерины, митрополит



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