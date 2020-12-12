Врачи призвали готовить иммунитет к встрече с COVID-19 и меньше смотреть телевизор

Чтобы не заболеть COVID-19 в тяжелой форме, а в случае инфицирования перенести в легкой, нужно готовить свой иммунитет к встрече с коронавирусом. Об этом рассказал иммунолог и академик РАН Александр Караулов.

По словам врача, течение болезни во многом зависит от подготовленности иммунной системы к защите организма. "В период пандемии особенно важно держать иммунитет в полной боевой готовности", - отметил он в беседе с "АиФ".

Для укрепления иммунитета можно использовать генноинженерные лекарства и препараты из группы интерферонов. Также больше значение имеет употребление витаминов и здоровый сон. Важно, по словам Александра Караулова, избегать стрессовых ситуаций и стараться меньше смотреть телевизор.

Напомним, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале совместных испытаний вакцин с российским НИЦ им. Гамалеи. Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов.