Из-за акции в защиту Фургана задержаны семь человек - одну из них уже уволили с работы

В Хабаровске задержали как минимум семь человек после сегодняшнего очередного шествия в защиту Сергея Фургала. Как сообщает ОВД-инфо, их доставили в спецприемник и составили протоколы по статье об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта.

Одна из задержанных сообщила, что из-за сегодняшней акции ее уволили с работы.

Напомним, Сергей Фургал был задержан летом этого года. Экс-губернатора подозревают в организации убийств и покушения на убийство. Сам Фургал вину отрицает, называет дело политически мотивированным.