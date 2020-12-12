12 Декабря 2020
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Политика Дальневосточный ФО
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала 07.11.20. (2020) | Фото: T.me/vehernij_habarovsk / Telegram-канал &quot;Вечерний Хабаровск&quot;

Из-за акции в защиту Фургана задержаны семь человек - одну из них уже уволили с работы

В Хабаровске задержали как минимум семь человек после сегодняшнего очередного шествия в защиту Сергея Фургала. Как сообщает ОВД-инфо, их доставили в спецприемник и составили протоколы по статье об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта.

Одна из задержанных сообщила, что из-за сегодняшней акции ее уволили с работы.

Напомним, Сергей Фургал был задержан летом этого года. Экс-губернатора подозревают в организации убийств и покушения на убийство. Сам Фургал вину отрицает, называет дело политически мотивированным.

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Из-за акции в защиту Фургана задержаны семь человек - одну из них уже уволили с работы

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Теги: Сергей Фургал, протест в Хабаровске



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