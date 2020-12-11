Российским космонавтам предлагают увеличить оклады

Российским космонавтам предлагается увеличить должностные оклады. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Согласно пояснительной записке, оклад кандидата в космонавты планируется поднять с 60,9 тыс. руб. до 82,8 тыс. руб., космонавта - с 63,8 тыс. руб. до 86,8 тыс. руб., инструктора-космонавта - с 88,4 тыс. руб. до 120,3 тыс. руб. Космонавтам, которые совершили космический полет, предлагается увеличить оклад с 69,6 тыс. руб. до 94,7 тыс. руб.

Отметим, что в зарплату космонавта, помимо оклада входят также компенсационные и стимулирующие выплаты.

В настоящий момент в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 30 человек.