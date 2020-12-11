11 Декабря 2020
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Экономика Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Австралийская компания через суд пыталась запретить южноуральскому заводу выпускать оборудование

Австралийская компания обвинила златоустовский завод в нарушении патента и требовала через суд запретить выпуск и продажу оборудования для изготовления шнековой продукции.

С иском в суд к Евразийскому заводу строительного оборудования обратилась компания "Advanced Spiral Technology pty Limited". По мнению заявителя, южноуральское предприятие нарушает его патент.

По словам руководителя "ЕЗСО" Евгения Трофимова, на момент подачи иска в суд предприятие уже более двух лет занималось производством данного оборудования и в течение месяца-двух должны были получить патент.

"При этом до того, как выйти на рынок, был проведен патентный поиск, описана формула изобретения, а затем и получен патент", - подчеркнул он.

За трехлетнюю работу продукция завода была продана по всему миру. При этом южноуральское оборудование стоило дешевле, чем у зарубежных производителей. Именно это, по мнению ответчика, стало поводом для иска.

В суде представитель австралийской компании заявил, что южноуральское предприятие нарушило их патент, и потребовал запретить российскому производителю выпуск и продажу соответствующего оборудования. Судом была назначена экспертиза, которая подтвердила, что российская компания нарушает право австралийского производителя. Ответчик с выводами экспертизы не согласился.

"По представленным на экспертизу материалам: картинкам и фотографиям из сети Интернет невозможно однозначно установить все признаки такого сложного оборудования", - отметил управляющий юридической компании "Гаврюшкин и Партнеры" Сергей Гаврюшкин.

Была проведена дополнительная экспертиза, которая установила, что в самих станках использованы не все признаки независимого пункта формулы по патенту на изобретение австралийской компании.

Однако в сентябре 2020 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования истца и вынес решение запретить обществу "ЕЗСО" выпуск и введение в гражданский оборот спорного оборудования.

Южноуральская компания обжаловала решение суда. По мнению ответчика, суд первой инстанции вынес незаконное и необоснованное решение.

"Материалами дела подтверждено, что ответчик не нарушает патент истца. Более того, не доказав нарушение, истец просит запретить ответчику выпуск продукции на будущее время, что невозможно сделать в силу действующего законодательства РФ", - говорилось в жалобе.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию ответчика, отменив решение суда первой инстанции.

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Австралийская компания через суд пыталась запретить южноуральскому заводу выпускать оборудование

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Теги: суд, завод, оборудование, патент,



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