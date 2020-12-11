В Челябинске возбудили уголовное дело после ремонта Публичной библиотеки

11 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
публичная библиотека, Челябинск, (2020) | Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске возбудили уголовное дело после ремонта Публичной библиотеки

Возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия – Челябинской областной универсальной научной библиотеки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ремонтом фасадов объекта культурного наследия в рамках госконтракта в 2019-2020 гг. занималось ООО "Евразия-Сервис". Стоимость работ составила свыше 18,4 млн рублей.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что произведенные работы не соответствуют научно-проектной документации, произведены некачественно, не обеспечена сохранность особенностей объекта. Подрядчик применил материалы ненадлежащего качества, чем нарушил технологию производства работ.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

Напомним, эта же компания занималась ремонтом памятника Владимиру Ленину на площади Революции. Работы по снятию гранитных блоков рабочие производили отбойниками. В конце ноября 2018 года состоялась официальная приемка ремонтных работ. Объект приняли, но уже тогда коммунисты обратили внимание на образовавшиеся трещины в швах. Контрольно-счетная палата Челябинской области провела контрольного мероприятия по расходованию средств областного бюджета, направленных на ремонтные работы объекта культурного наследия регионального значения. Установлено, что более 90% работ выполнены некачественно.

По факту ненадлежащего ремонта памятника Владимиру Ленину было возбуждено уголовное дело.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске возбудили уголовное дело после ремонта Публичной библиотеки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: публичная библиотека, ремонт, уголовное дело,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети