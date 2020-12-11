В Челябинске возбудили уголовное дело после ремонта Публичной библиотеки

Возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия – Челябинской областной универсальной научной библиотеки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ремонтом фасадов объекта культурного наследия в рамках госконтракта в 2019-2020 гг. занималось ООО "Евразия-Сервис". Стоимость работ составила свыше 18,4 млн рублей.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что произведенные работы не соответствуют научно-проектной документации, произведены некачественно, не обеспечена сохранность особенностей объекта. Подрядчик применил материалы ненадлежащего качества, чем нарушил технологию производства работ.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело.

Напомним, эта же компания занималась ремонтом памятника Владимиру Ленину на площади Революции. Работы по снятию гранитных блоков рабочие производили отбойниками. В конце ноября 2018 года состоялась официальная приемка ремонтных работ. Объект приняли, но уже тогда коммунисты обратили внимание на образовавшиеся трещины в швах. Контрольно-счетная палата Челябинской области провела контрольного мероприятия по расходованию средств областного бюджета, направленных на ремонтные работы объекта культурного наследия регионального значения. Установлено, что более 90% работ выполнены некачественно.

По факту ненадлежащего ремонта памятника Владимиру Ленину было возбуждено уголовное дело.