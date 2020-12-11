Куйвашев обсудил с экспертами реконструкцию спорткомплекса "Калининец" к Универсиаде-2023

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев посетил спорткомплекс "Калининец" в Екатеринбурге, который будет задействован во время проведения Универсиады-2023.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, на спортивной площадке комплекса планируется реконструкция легкоатлетического стадиона, а также возведение административно-бытового корпуса.

В ведомстве также отметили, что регион уже провел необходимую организационную работу. Таким образом, в поэтапной подготовке Среднего Урала и его столицы к Универсиаде, прорабатываются как маршруты движения гостей и программы мероприятий, так и строительство и ремонт спортивных объектов.