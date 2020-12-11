11 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

Коронавирус и болезни системы кровообращения. Ирина Гехт объяснила рост смертности в регионе

В Челябинской области отмечается рост смертности по болезням системы кровообращения и от коронавируса, в том числе где заболевание было сопутствующим. Об на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в октябре смертность в России выросла на 30% по сравнению с октябрем прошлого года и стала рекордной за месяц с 2006 года, следует из опубликованных данных Росстата. В структуре роста смертности почти половину - 47% - заняли все смерти с коронавирусом, включая те, когда он не был основной причиной. При этом Челябинская область вошла в число регионов, где был наибольший рост смертности в октябре и рост числа смертей с коронавирусом.

В Челябинской области в последние дни отмечается рост смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. В последние два дня показатель составляет 15 человек в сутки, из которых у 5-6 человек коронавирус сопутствующее заболевание.

"Это те люди, которые длительное время находились на аппаратах ИВЛ. Время их госпитализации как раз приходилось на пиковые значения ноября и спустя 2-3 недели мы фиксируем летальные исходы. Мы сейчас пожинаем плоды пиковых значений госпитализаций, которые были с начала ноября", - подчеркнула она.

По словам Ирины Гехт, рост показателей смертности отмечается и по Российской Федерации, и по Челябинской области в том числе.

"Мы в прошлом году вышли на достаточно хорошие показатели по снижению смертности от болезней системы кровообращения. У нас показатели октября – декабря прошлого года динамически снижались, и мы выходили на хорошие индикативные показатели", - подчеркнула она.

Сейчас в регионе отмечается рост смертности по коронавирусу по всем группам, где человек был носителем COVID-19 и он был случайно обнаружен, где коронавирус был основной причиной смерти, и где был сопутствующим заболеванием.

"Более тысячи человек у кого ковид стал сопутствующей причиной смерти. Плюс мы видим рост смертности по болезням системы кровообращения. Люди особенно с хроническими заболеваниями избегали посещения больниц, боясь заразиться. Это вызвало смертность от гипертонической болезни сердца, которую мы фиксируем. Мы понимаем, что ковид и переключение части медицинских организаций на оказание помощи по ковиду, конечно, сказались на показатели смертности не только в регионе, но и по стране в целом", - отметила вице-губернатор.

Ирина Гехт напомнила, что в регионе и в прошлые годы, начиная с ноября, отмечался рост заболеваемости и смертности, в том числе из-за гриппа и других инфекций.

"Здесь конечно они выше, но это, безусловно, связано и с ковидом, как сопутствующим патологией, и пневмониями прежде всего, в том числе внебольничными", - добавила она.

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Коронавирус и болезни системы кровообращения. Ирина Гехт объяснила рост смертности в регионе

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Теги: смертность, коронавирус, Ирина Гехт,



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