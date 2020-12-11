Минобороны сообщило об успешных испытаниях ракеты "Циркон"

Российские военные в очередной раз успешно испытали гиперзвуковую ракету "Циркон".

Как сообщает Минобороны РФ, стрельбу выполнил фрегат "Адмирал Горшков" в Белом море.

Береговая цель находилась на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 350 км. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

Прошлый испытательный пуск "Циркона" прошел в ноябре. Ракета, пролетев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море.

Напомним, о первом успешном испытании "Циркона" президенту России Владимиру Путину доложили 7 октября. Позже сообщалось, что ракету до конца этого года испытают еще три раза. Стрельбы будут проходить с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".