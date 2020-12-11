11 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Мякуш (2020) | Фото: zs74.ru

Владимир Мякуш принял участие с заседании рабочей группы по "конституционным" правкам законов

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш принял участие в заседании рабочей группы по мониторингу изменения законодательства в соответствие с поправками к Конституции Российской Федерации. На данный момент подготовлены 25 федеральный конституционных законов, 17 законов уже подписаны президентом РФ Владимиром Путиным. Всего же за это время в нормативные акты уже внесено 136 изменений.

Представители рабочей группы познакомились с данными социологических опросов населения. Социологи отмечают рост признания легитимности конституционных поправок, признание позитивного эффектна от них. При этом, отмечается, что граждане страны недостаточно информированы о реализации предложений о поправках.

Как сообщили в пресс-службе ЗСО, Владимир Мякуш задал вопрос, который затрагивает многие регионы и касается упразднения уставных судов в субъектах РФ. Напомним, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству одобрил упразднение всех конституционных (уставных) судов субъектов России до 1 января 2023 года. При этом, регионы получат право создавать конституционные советы при законодательных органах власти. Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш попросил пояснить положение о создании конституционных (уставных) советов.

"Уставной суд был упразднен в Челябинской области еще в 2014 году. Мы хотели получить разъяснения наших коллег из Госдумы, что имел в виду законодатель под термином "уставной совет", каковы должны быть его функции. Выражу позицию, которая касается нашего субъекта, у нас необходимости в создании такого совета нет. Что касается информированности населения о поправках, отрадно, что признание и легитимность поправок растет. А вот о том как реализуются поправки, в каких нормах федеральных и региональных законов они находят отражение, необходимо информировать больше", - высказался Владимир Мякуш.

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Владимир Мякуш принял участие с заседании рабочей группы по "конституционным" правкам законов

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Теги: Владимир Мякуш, Конституция



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