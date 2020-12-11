На Южном Урале 700 человек привито от коронавируса

В Челябинской области 700 человек привито от новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале декабря в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса – одна тысяча доз. В настоящий момент привито 700 человек. Это медицинские работники, педагоги, социальные работники, волонтеры и работники полиции.

Вакцина была распределена на девять медицинских организаций в Челябинске, Магнитогорске, Сатке и Миассе.

"В эти выходные мы получаем еще вакцину, еще 2 тысячи доз. Она сразу же будет направлено в медицинские организации. Их определено 69 для проведения вакцинации. При получении 2 тысяч доз мы охватим и остальные медицинские организации", - отметила Ирина Гехт.