11 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

На Южном Урале 700 человек привито от коронавируса

В Челябинской области 700 человек привито от новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале декабря в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса – одна тысяча доз. В настоящий момент привито 700 человек. Это медицинские работники, педагоги, социальные работники, волонтеры и работники полиции.

Вакцина была распределена на девять медицинских организаций в Челябинске, Магнитогорске, Сатке и Миассе.

"В эти выходные мы получаем еще вакцину, еще 2 тысячи доз. Она сразу же будет направлено в медицинские организации. Их определено 69 для проведения вакцинации. При получении 2 тысяч доз мы охватим и остальные медицинские организации", - отметила Ирина Гехт.

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На Южном Урале 700 человек привито от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация, Ирина Гехт,



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