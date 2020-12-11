Треть россиян считает себя бедными

Только 1% россиян называют себя богатыми, большинство - 64% - говорят о себе, что они люди со средним достатком, 33% относят себя к бедным, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

При этом 12% респондентов отметили, что начали жить бедно более 10 лет назад, 7% сограждан отмечают, что жили так всегда.

Почти две трети заявивших о своей бедности россиян уверены, что в ближайшие три-пять лет будут жить так же бедно, как и сейчас.

По мнению опрошенных, они стали жить бедно в основном из-за низких зарплат (8%), роста цен и выхода на пенсию (по 7%). Также среди причин своей бедности респонденты назвали рост тарифов и потерю рабочего места.

Ранее сообщалось, что Министерство труда РФ планирует пересмотреть критерии оценки бедности. По словам замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, словам прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. Для этого необходимо использовать другие показатели - какие именно - не уточняется.