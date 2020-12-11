В Магнитогорске умер семимесячный ребенок, которого избила пьяная мать

В Магнитогорске в реанимации скончалась семимесячная девочка, которую пьяная мать бросила в косяк дверного проема.

Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии и находился в реанимации на ИВЛ. Врачи боролись за жизнь девочки, но состояние ребенка оставалось очень тяжелым и усугублялось ранее полученными травмами. Вечером 10 декабря ребенок умер, сообщает "Магнитогорский рабочий".

Напомним, по версии следствия, вечером 4 декабря в квартире одного из домов города пьяная женщина бросила дочь, которая плакала, в косяк дверного проема. Ребенок получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в больницу. Женщину задержали, ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство. По решению суда обвиняемая заключена под стражу.