Губернаторская елка в Прикамье будет идти три дня

11 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
елка, Новый год, Дед Мороз (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернаторская елка в Прикамье будет идти три дня

Подготовку к новогодним праздникам власти Прикамья обсудили сегодня на заседании краевого правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В этом году празднование будет проходить в особом режиме, в связи с необходимостью соблюдения мер санитарной безопасности из-за коронавирусной инфекции.

"Главное – организовать все мероприятия так, чтобы жители не остались без праздника, но при этом не подвергали себя опасности", - заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Центральные концертные площадки в регионе работать не будут, а места празднования будут рассредоточены. Откроет новогодние мероприятия фестиваль света "Просвет", он пройдет в Перми 19 и 20 декабря. В это же время стартуют праздничные фестивали на заводе им. Шпагина. Свои программы подготовили музеи "Хохловка", "Усолье Строгановское", "Дом Пастернака" во Всеволодо-Вильве, краевые театры и кинозалы

В новом формате пройдет и губернаторская елка. Участниками праздника станут 4,2 тыс. детей со всего Прикамья в возрасте от восьми до 13 лет. Это отличники учебы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия пройдут в очно-дистанционном формате. Несмотря на все трудности, которые преподнес 2020 год, дети получат подарки от Деда Мороза. Губернаторская елка будет проходить три дня.

Новогодний праздник будет организован в каждом муниципалитете отдельно, с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Участники мероприятия обязательно на входе будут проходить термометрию. Детей соберут малыми группами до 30 чел. в Домах детского творчества или культурно-досуговых учреждениях, где состоится трансляция развлекательной программы, вручение сладких подарков и памятных сувениров. Пермский театр уже готовит для главных зрителей спектакль "Летучий корабль". Его дети увидят в записи на празднике.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернаторская елка в Прикамье будет идти три дня

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: губернаторская елка, новый год, праздник, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети