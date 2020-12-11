Губернаторская елка в Прикамье будет идти три дня

Подготовку к новогодним праздникам власти Прикамья обсудили сегодня на заседании краевого правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В этом году празднование будет проходить в особом режиме, в связи с необходимостью соблюдения мер санитарной безопасности из-за коронавирусной инфекции.

"Главное – организовать все мероприятия так, чтобы жители не остались без праздника, но при этом не подвергали себя опасности", - заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Центральные концертные площадки в регионе работать не будут, а места празднования будут рассредоточены. Откроет новогодние мероприятия фестиваль света "Просвет", он пройдет в Перми 19 и 20 декабря. В это же время стартуют праздничные фестивали на заводе им. Шпагина. Свои программы подготовили музеи "Хохловка", "Усолье Строгановское", "Дом Пастернака" во Всеволодо-Вильве, краевые театры и кинозалы

В новом формате пройдет и губернаторская елка. Участниками праздника станут 4,2 тыс. детей со всего Прикамья в возрасте от восьми до 13 лет. Это отличники учебы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия пройдут в очно-дистанционном формате. Несмотря на все трудности, которые преподнес 2020 год, дети получат подарки от Деда Мороза. Губернаторская елка будет проходить три дня.

Новогодний праздник будет организован в каждом муниципалитете отдельно, с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Участники мероприятия обязательно на входе будут проходить термометрию. Детей соберут малыми группами до 30 чел. в Домах детского творчества или культурно-досуговых учреждениях, где состоится трансляция развлекательной программы, вручение сладких подарков и памятных сувениров. Пермский театр уже готовит для главных зрителей спектакль "Летучий корабль". Его дети увидят в записи на празднике.