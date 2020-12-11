В свердловской прокуратуре призвали не бояться чиновников, которые требуют взятку

В прокуратуре рассказали, в каких сферах наиболее часто выявляются коррупционные преступления на Среднем Урале. Также в ведомстве советуют не бояться чиновников, которые требуют взятку.

Как сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева, только в этом году в регионе было выявлено свыше 4 тысяч нарушений антикоррупционного законодательсва, ущерб от которых составил 616 млн рублей в прошлом году. По ее словам, совсем необязательно, чтобы в качестве взятки была какая-то крупная сумма, как заблуждаются многие.

"Даже если речь идет о размере, не превышающем 10 тысяч рублей, Уголовный кодекс РФ квалифицирует это как мелкое взяточничество, и этого будет достаточно, чтобы понести уголовное наказание. Коррупционные нарушения выявляются и в ЖКХ, здравоохранении, ритуальных услугах, сфере образования и во многих других сферах", - рассказала Вероника Гурышева.

Она призвала свердловчан не "поощрять" чиновников, которые склоняют к совершению незаконных действий, например, к даче взятки.

"Не надо бояться отказать ему и сообщить об этом в правоохранительные органы. Заявление о преступлении можно сделать в устном или письменном виде. При регистрации письменного заявления обязательно получите талон-уведомление", - добавила представитель прокуратуры.