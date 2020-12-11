Подарки от Фонда святой Екатерины получили младенцы, родившиеся в день этой святой

В Екатеринбурге уже стало традицией, что младенцы, появившиеся на свет в день небесной покровительницы города, в момент выписки получают подарки от Фонда святой Екатерины. Речь идет о семьях екатеринбуржцев, в которых 7 декабря родились младенцы, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич рассказала Накануне.RU, что в 2020 году в этот день в Екатеринбурге появилось на свет почти вдвое больше малышей, чем в прошлом: "В этом году мы дарим музыкальный развивающий коврик. Думаю, что родителям это понравится и пригодится малышу. В том году мы поздравили 56 детей, в этом — 91. Это не может не радовать. Уверена, что дети, которые родились 7 декабря, будут под покровительством и защитой святой Екатерины. Я думаю, что у эти детей все сложится".

Сотрудники Фонда доставили подарки в семь роддомов города — Екатеринбургский клинический перинатальный центр, родильный дом клиники «УГМК-здоровье», роддома № 14 и № 40, роддом медицинского центра «Парацельс», Уральский НИИ ОММ, а также в Областную детскую клиническую больницу № 1.

В Областной детской клинической больнице подарки вручал сам главный врач и лично напутствовал молодых родителей перед выпиской домой. "В этот день у нас родились 23 ребенка, сегодня большинство из них выписывается. Фонд дарит новорожденным прекрасные подарки, спасибо большое за это. Детям пожелаем расти здоровыми и счастливыми. У нас каждый день проходит более 20 родов, и, конечно же, мы всем оказываем медицинскую помощь, но это приятно и символично, что в день святой Екатерины в ее городе родились дети", — сказал главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Напомним, что с 2017 года Фонд святой Екатерины помогает больницам и закупает необходимое медицинское оборудование. В этом году такая помощь многократно увеличилась из-за пандемии коронавируса. За десять месяцев2020 года помощь Фонда по затратам в общей сложности уже составила 1,4 миллиарда рублей.

Накануне главе РМК и председателю совета Фонда святой Екатерины Игорю Алтушкину был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени именно за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).