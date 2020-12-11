В преддверии новогодних праздников свердловское лесничество усилит охрану елок

11 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Литературный квартал в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

В преддверии новогодних праздников свердловское лесничество усилит охрану елок

С 12 декабря лесничество Свердловской области усиливает рейдовые работы по охране хвойных деревьев от недобросовестных жителей региона. Соответствующий приказ подписало министерство природных ресурсов и экологии региона, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области.

"Государственные лесные инспекторы и сотрудники органов внутренних дел при патрулировании лесов, а также на дорогах общего пользования имеют право проверять документы на заготовленные ели. При отсутствии необходимых документов, имеют право изымать орудия совершения правонарушения и незаконно срубленные ели, составлять протоколы об административном правонарушении и передавать материалы о незаконной рубке в полицию", – рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

Во всех лесничествах региона уже сформированы мобильные группы, которые в соответствии с уже составленным планом будут контролировать деятельность организаций и частных лиц по заготовке и перевозке новогодних елей и иной лесной продукции. В этом году маршруты рейдов охватывают также и возможные места незаконной рубки хвойников, о которых хорошо знают в лесничествах.

Новогоднюю елку можно приобрести через лесничество всего за 57 руб. за метр. Дерево выше 4 м. обойдется свердловчанам всего в 285 руб. 35 коп.

Напомним, что в прошлом году из-за незаконных действий недобросовестных граждан лесничество Свердловской области понесло ущерб в 26 тыс. руб., а нарушители заплатили штрафы. За год до этого, было незаконно срублено еще 172 новогодних дерева на сумму в 433 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В преддверии новогодних праздников свердловское лесничество усилит охрану елок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Лесничество, елка, Новый год



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети