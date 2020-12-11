В преддверии новогодних праздников свердловское лесничество усилит охрану елок

С 12 декабря лесничество Свердловской области усиливает рейдовые работы по охране хвойных деревьев от недобросовестных жителей региона. Соответствующий приказ подписало министерство природных ресурсов и экологии региона, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области.

"Государственные лесные инспекторы и сотрудники органов внутренних дел при патрулировании лесов, а также на дорогах общего пользования имеют право проверять документы на заготовленные ели. При отсутствии необходимых документов, имеют право изымать орудия совершения правонарушения и незаконно срубленные ели, составлять протоколы об административном правонарушении и передавать материалы о незаконной рубке в полицию", – рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

Во всех лесничествах региона уже сформированы мобильные группы, которые в соответствии с уже составленным планом будут контролировать деятельность организаций и частных лиц по заготовке и перевозке новогодних елей и иной лесной продукции. В этом году маршруты рейдов охватывают также и возможные места незаконной рубки хвойников, о которых хорошо знают в лесничествах.

Новогоднюю елку можно приобрести через лесничество всего за 57 руб. за метр. Дерево выше 4 м. обойдется свердловчанам всего в 285 руб. 35 коп.

Напомним, что в прошлом году из-за незаконных действий недобросовестных граждан лесничество Свердловской области понесло ущерб в 26 тыс. руб., а нарушители заплатили штрафы. За год до этого, было незаконно срублено еще 172 новогодних дерева на сумму в 433 тыс. руб.