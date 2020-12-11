11 Декабря 2020
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Ул. Мичурина, 40 (2020) | Фото: Накануне.RU

На Белгородчине отменили переименование советских названий улиц

В городке Короча (Белгородская область), что в 45 километрах от знаменитой Прохоровки, отказались от переименования улиц с названиями в честь советских политических деятелей.

Глава города, население которого составляет всего 5,8 тыс. человек, сообщил, что депутаты городского собрания согласились отменить переименование. По словам Николая Нестерова, в городе по поводу переименования улиц возникло противостояние.

"На сегодняшнем заседании обратился к депутатам с просьбой о пересмотре решения, принятого 2 декабря 2020 года. Мнения по возврату исторических названий, существовавших до 1920 года, улицам и переулкам разделились. Одни поддерживают инициативную группу корочанцев, обратившихся в начале ноября с этим предложением, другие – активно выступают против переименования улиц и переулков. Депутаты городского собрания поддержали предложение о пересмотре ранее принятого решения и единогласно проголосовали за отмену переименования улиц и переулков в городе Короче", - отметил Нестеров.

А вот список улиц, которые предлагались к переименованию:

улица Карла Маркса – Покровская улица

улица Интернациональная – Рождественская улица

улица Урицкого – Зеленая улица

улица Карла Либкнехта – Никольская улица

улица Пролетарская – улица Кромского

улица Дзержинского – улица Коваленко

улица Володарского – улица Величко

улица Октябрьская – Покровский переулок

переулок Карла Либкнехта – Никольский переулок

переулок Кромского – Рождественский переулок.

В обоих списках есть улица/переулок Кромского – по имени почетного жителя Корочи, купца первой гильдии Дмитрия Кромского.

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На Белгородчине отменили переименование советских названий улиц

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Теги: переименование улиц, короча, белгородчина



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