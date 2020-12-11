Новый глава Екатеринбургской митрополии приступает к работе на Урале

В предстоящие выходные новый глава Екатеринбургской митрополии епископ Евгений начнет работу на Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в субботу, 12 декабря, в Храме-на-Крови владыка Евгений совершит молебен святым царственным страстотерпцам. По окончании богослужения состоится пресс-конференция главы Екатеринбургской митрополии.

А в воскресенье, 13 декабря, все в том же Храме-на-Крови состоится архиерейская божественная литургия, которую возглавят митрополит Кирилл, ныне преосвященный Казанский и Татарстанский, и епископ Евгений. Она начнется в 9 часов.

Напомним, 8 декабря на заседании Священного Синода было принято решение о назначении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла главой Татарстанской митрополии. Новым главой Екатеринбургской епархии назначен епископ Евгений. При этом за ним сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что назначение Кирилла главой Татарстанской митрополии является отголосками скандала с отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым).