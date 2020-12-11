11 Декабря 2020
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екатеринбуржская митрополия, отец Алексей Кульберг (2015) | Фото:екатеринбуржская митрополия

Новый глава Екатеринбургской митрополии приступает к работе на Урале

В предстоящие выходные новый глава Екатеринбургской митрополии епископ Евгений начнет работу на Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в субботу, 12 декабря, в Храме-на-Крови владыка Евгений совершит молебен святым царственным страстотерпцам. По окончании богослужения состоится пресс-конференция главы Екатеринбургской митрополии.

А в воскресенье, 13 декабря, все в том же Храме-на-Крови состоится архиерейская божественная литургия, которую возглавят митрополит Кирилл, ныне преосвященный Казанский и Татарстанский, и епископ Евгений. Она начнется в 9 часов.

свеча, храм, православие(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 8 декабря на заседании Священного Синода было принято решение о назначении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла главой Татарстанской митрополии. Новым главой Екатеринбургской епархии назначен епископ Евгений. При этом за ним сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что назначение Кирилла главой Татарстанской митрополии является отголосками скандала с отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым).

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Новый глава Екатеринбургской митрополии приступает к работе на Урале

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Теги: Евгений, епархия, Кирилл, Екатеринбург



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