11 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-директора предприятия приговорили к штрафу за сокрытие средств от налоговой

В ЗАТО Озерск бывший руководитель горнодобывающего предприятия осужден за сокрытие более 9,6 млн рублей от налогового органа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, экс-директор ООО "Порфирит", заключив договор уступки права требования с юридическим лицом, сокрыл денежные средства на сумму свыше 9,6 млн руб. За счет этих денег он должен был выплатить недоимки по налогам, сборам, страховым взносам. При этом у компании имелись оборотные средства на общую сумму свыше 13,6 млн руб.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 700 тыс. руб.

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На Южном Урале экс-директора предприятия приговорили к штрафу за сокрытие средств от налоговой

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Теги: прокуратура, суд, штраф, налоги,



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