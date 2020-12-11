Врачи предостерегли россиян от ношения масок на улице в мороз

Эксперты предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз.

Как сообщила РИА Новости врач-инфекционист Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова, средство индивидуальной защиты на улице нужно там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать маску не стоит, потому что на морозе она быстро намокает и охлаждается.

Врач-инфекционист Николай Малышев также заявил, что на улице ношение маски не требуется, подчеркнув, что и для обогрева дыхательных путей она также не подходит.

Ранее в России была создана петиция против обязательного ношения масок, адресованная президенту РФ, Правительству, органам власти регионов и Роспотребнадзору.

Автор петиции призывает отменить обязательное ношение масок для всего населения, рекомендовать это без угрозы наказания и исключить из Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих, коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.