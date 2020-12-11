11 Декабря 2020
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Швейный цех, Гильдия, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Мэр башкирского города заявил, что не понимает горожан, не желающих работать за 15 тысяч рублей

Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов заявил, что не понимает жителей, нежелающих работать за 15 тысяч рублей.

Гильванов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что он находится в "растерянности".

"Шить не хотим, продавцами не хотим, поварами не хотим, медсестрами не хотим, врачами не хотим. (...) Тогда кем же мы хотим работать?" - написал мэр.

По его словам, это и есть рабочие места, где требуется различная квалификация, и они пустуют. "Что это все означает? Не по-ни-маю", - возмутился градоначальник.

В комментариях к посту мэра жители пишут, что хотят "всего лишь достойную оплату труда".

"Глава г.Агидель Фанис Гильванов, очень расстроен тем, что жители г.Агидель не желают работать за 12-15 тыс руб/мес. Глава г.Агидель, годовой доход которого 2 млн руб. очень встревожен", - отмечают некоторые.

По данным ToDay News Ufa, поводом для заявления мэра стало открытие швейного предприятия в городе, которое не может набрать сотрудников. При этом работодатель предлагает им зарплату в 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее сотрудница центра занятости из Нефтекамска обвинила неработающих россиян в нахлебничестве из-за получаемых ими пособий по безработице.

По мнению госслужащей, вставшие на учет в биржу труда получают слишком высокие выплаты, именно поэтому не идут трудоустраиваться. Во время совещания в местной мэрии чиновница заявила, что пособие по безработице в городе составляет 5175 рублей, а при наличии ребенка сумма увеличивается на три тысячи. Многодетные и вовсе получают около 15 тысяч, отметила она.

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Мэр башкирского города заявил, что не понимает горожан, не желающих работать за 15 тысяч рублей

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Теги: Башкирия, Агидель, Фанис Гильванов



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