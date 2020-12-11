В Челябинской области за сутки у 298 человек выявлен коронавирус

В Челябинской области за сутки у 298 человек подтвержден COVID-19, в том числе у шести школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 29 тыс. 947 человек.

В настоящий момент в регионе 9 тыс. 751 заболевший. За сутки выписаны 123 человека, всего в регионе выздоровели 19 тыс. 130 пациентов.

За прошедшие сутки умерло пятнадцать человек. От COVID-19 скончались мужчины 62, 68, 76, 80, 80 и 89 лет и женщины 55, 65, 74 и 76 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 50, 59 и 69 лет и женщины 60 и 72 лет.