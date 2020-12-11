11 Декабря 2020
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пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Армавире мужчину подозревают в жестоком убийстве сожительницы и ее 9-летнего брата

На Кубани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Армавира. Его подозревают в жестоком убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата.

По версии следствия, днем 10 декабря пара поссорилась на почве ревности. "Во время ссоры злоумышленник нанес оппонентке множество ударов в область головы, убив ее, после чего переместил тело погибшей в ванну. Затем злоумышленник на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокость совершил убийство 9-летнего брата погибшей. После произошедшего подозреваемый прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся", - говорится в сообщении СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас на местах происшествий работают следственные группы и криминалисты.

Подозреваемого в убийствах пока разыскивают.

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В Армавире мужчину подозревают в жестоком убийстве сожительницы и ее 9-летнего брата

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Теги: убийство, розыск, армавир, ревность



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