В Армавире мужчину подозревают в жестоком убийстве сожительницы и ее 9-летнего брата

На Кубани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Армавира. Его подозревают в жестоком убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата.

По версии следствия, днем 10 декабря пара поссорилась на почве ревности. "Во время ссоры злоумышленник нанес оппонентке множество ударов в область головы, убив ее, после чего переместил тело погибшей в ванну. Затем злоумышленник на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокость совершил убийство 9-летнего брата погибшей. После произошедшего подозреваемый прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся", - говорится в сообщении СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас на местах происшествий работают следственные группы и криминалисты.

Подозреваемого в убийствах пока разыскивают.