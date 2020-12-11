У половины россиян в 2020 году были важные позитивные события – опрос

11 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

У половины россиян в 2020 году были важные позитивные события – опрос

Около половины россиян смогли назвать хотя бы одно важное позитивное событие, произошедшее с ними в уходящем году. Каждый 16-й наш соотечественник вообще отметил, что год был удачным и жаловаться не на что, свидетельствуют данные опроса Superjob.

Чаще всего россияне говорили, что 2020 год у них ассоциируется с успехами в работе и учебе. Чуть меньше в целом оценивают год как удачный, также многие вспоминают как лучший эпизод года путешествие или отдых. Среди других распространенных причин для радости называли пополнение в семьи и тот факт, что болезни обошли стороной. Переезд в другой город назвали причиной для радости 3% россиян.

А вот еще причины, по которым радовались россияне: создание семьи; строительство/приобретение дома; уход с нелюбимой работы; личностный рост; успехи детей; то, что родные и близкие здоровы.

Впрочем, у 41% соотечественников ничего хорошего не произошло. Мужчины называли 2020 год плохим чаще, чем женщины: 45 против 38%, отмечает РБК.

Superjob проводил опрос с 30 ноября по 4 декабря. Эксперты изучили мнения 1600 совершеннолетних россиян, которые живут во всех федеральных округах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У половины россиян в 2020 году были важные позитивные события – опрос

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: опрос, россияне, 2020 год, позитив, счастье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети