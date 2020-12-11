У половины россиян в 2020 году были важные позитивные события – опрос

Около половины россиян смогли назвать хотя бы одно важное позитивное событие, произошедшее с ними в уходящем году. Каждый 16-й наш соотечественник вообще отметил, что год был удачным и жаловаться не на что, свидетельствуют данные опроса Superjob.

Чаще всего россияне говорили, что 2020 год у них ассоциируется с успехами в работе и учебе. Чуть меньше в целом оценивают год как удачный, также многие вспоминают как лучший эпизод года путешествие или отдых. Среди других распространенных причин для радости называли пополнение в семьи и тот факт, что болезни обошли стороной. Переезд в другой город назвали причиной для радости 3% россиян.

А вот еще причины, по которым радовались россияне: создание семьи; строительство/приобретение дома; уход с нелюбимой работы; личностный рост; успехи детей; то, что родные и близкие здоровы.

Впрочем, у 41% соотечественников ничего хорошего не произошло. Мужчины называли 2020 год плохим чаще, чем женщины: 45 против 38%, отмечает РБК.

Superjob проводил опрос с 30 ноября по 4 декабря. Эксперты изучили мнения 1600 совершеннолетних россиян, которые живут во всех федеральных округах.