Уралмашзавод приобрел аппарат ИВЛ для ГКБ №40 в Екатеринбурге

Уралмашзавод (УЗТМ, входит в Группу "УЗТМ-КАРТЭКС") направил новый аппарат ИВЛ в городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, приобретенная техника позволит медучреждению полностью завершить модернизацию парка наркозно-дыхательного оборудования, оказывая при этом самую эффективную медицинскую помощь пациентам.

"Сегодня во всех корпусах ГКБ №40 развернуто 1065 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 4 реанимационных отделения спасают жизни самых тяжелых пациентов", – рассказал главврача ГКБ №40 Александр Прудков.