11 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Пьяный челябинец, устроивший дебош в самолете, стал фигурантом уголовного дела

На 57-летнего жителя Челябинска, устроившего дебош на борту самолета и оскорбившего полицейских, завели два уголовных дела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент произошел вечером 7 декабря. Пьяный пассажир рейса "Челябинск – Москва" во время посадки выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и работе бортпроводников. Командир воздушного судна принял решение отказать мужчине в перелете.

На место вызвали сотрудников полиции. Пассажира сняли с рейса и доставили в дежурную часть транспортной полиции. В этот момент мужчина стал оскорблять полицейских, а также схватил за шею одного из них.

По итогам мужчину не только привлекли к административной ответственности, теперь ему грозит и уголовная. В отношении нарушителя возбуждены уголовные по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ.

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Пьяный челябинец, устроивший дебош в самолете, стал фигурантом уголовного дела

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Теги: уголовное дело, самолет, рейс, пассажир,



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