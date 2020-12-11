11 Декабря 2020
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Общество В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Минобороны заявили о планах дискредитировать российскую вакцину из-за рубежа

Против российской вакцины от коронавирусной инфекции ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Зарубежные спонсоры финансируют русскоязычные интернет-ресурсы, которые выпускают материалы о якобы опасности вакцины или "отказах" от вакцинации, пояснил он.

Конашенков добавил, что информационные вбросы не усилят целительности зарубежных вакцин, передает Regnum.

Ранее данные об эффективности российской вакцины "Спутник V" оценили эксперты из Великобритании. По их словам, информация о том, что эффективность препарата выросла до 95%, соотносятся с имеющимися данными о разработке других препаратов. Как говорят ученые, причин сомневаться в российской вакцине нет, несмотря на то, что первоначальные сведения о результатах "вызывали замешательство".

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В Минобороны заявили о планах дискредитировать российскую вакцину из-за рубежа

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Теги: вакцина, минобороны, информационная кампания



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