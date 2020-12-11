11 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
ремонт дорог (2020) | Фото: zs74.ru

На Южном Урале обсудили возвращение конкуренции на рынок дорожного хозяйства

На Южном Урале обсудили возвращение конкуренции на рынок дорожного хозяйства. Речь об этом шла на круглом столе, посвященном развитию дорожного хозяйства региона, который прошел в Законодательном собрании Челябинской области. В заседании приняли участие представители дорожно-строительных организаций Челябинской области, администраций муниципальных образований, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Провел заседание председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Олег Голиков. В частности, речь шла о переходе к применению новых требований технического регламента таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Присутствующий на заседании депутат Законодательного собрания Арман Аракелян обратил внимание участников совещания на то, что первая и самая главная особенность дорожного строительства в области в этом году - это возвращение конкуренции на рынок дорожного строительства.

"Мы знаем, что это принципиальная позиция нашего губернатора и уже сегодня этот подход дает свои позитивные результаты. Работают несколько, а не один крупных подрядчиков, способных реализовывать самые смелые и сложные проекты. Второй отличительный признак – это работа по новым ГОСТам и новым технологиям. Применение новых технологий, в частности, позволяет существенно продлить календарные сроки строительного сезона без ущерба качества", - прокомментировал дорожные работы в текущем году Арман Аракелян.

(2020)|Фото: zs74.ru

Подводя итоги круглого стола, участники отметили определенные перспективы решения проблемных вопросов, однако высказались, что  для достижения результата необходимы совместные усилия всех участников отношений в сфере дорожного хозяйства и приняли резолюцию встречи.

Так, министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области было рекомендовано подготовить и довести до сведения органов местного самоуправления рекомендации по осуществлению контроля качества дорожных работ, а также продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств.

Городскому комитету дорожного хозяйства участники круглого стола рекомендовали уделить особое внимание вопросам применения новых технологий для сохранения и восстановления асфальтобетонных покрытий, а также усилить работу, направленную на выявление и исправление дефектов и замечаний в процессе дорожных работ.

Следующее заседание круглого стола решено провести в расширенном формате, с привлечением глав сельских муниципальных образований.

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На Южном Урале обсудили возвращение конкуренции на рынок дорожного хозяйства

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Теги: Законодательное собрание Челябинской области, развитие дорожного хозяйства



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