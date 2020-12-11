На Южном Урале закупят новое оборудование для дорожной лаборатории

На Южном Урале закупят новое оборудование для дорожной лаборатории. Речь об этом шла на круглом столе, посвященном развитию дорожного хозяйства региона, который прошел в Законодательном собрании Челябинской области. В заседании приняли участие представители дорожно-строительных организаций Челябинской области, администраций муниципальных образований, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Провел заседание председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Олег Голиков. В частности, речь шла о переходе к применению новых требований технического регламента таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

"Финансирование и реализация задач в сфере дорожного хозяйства остаются на достойном уровне. Хотя, конечно же, текущее состояние дорожной сети требует больших вложений и всегда остаются нерешенные вопросы и возникают новые проблемы. В большинстве своем они касаются качества выполненных работ и установленных сроков", - обратился к участникам из муниципалитетов Олег Голиков.

По словам директора областного государственного казенного учреждения "Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований" Елены Гончаренко, соблюдение современных стандартов в области дорожного строительства является одним из главных приоритетов. Но есть потребность в дополнительном оснащении испытательным оборудованием лаборатории, которая проводит исследования в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза.

"Уже в 2021 году планируется для испытательной лаборатории центра приобрести установку для проведения испытаний на колееобразование, а также секторный уплотнитель для изготовления образцов асфальтобетона и лабораторный смеситель для приготовления асфальтобетонных смесей. И это очень важно сегодня для проведения регламентных работ в дорожной отрасли", - подчеркнула Елена Гончаренко.