11 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
первоуральск карантин мобильный пост дпс (2020) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге выросло число "пьяных" ДТП. Полиция начинает рейды

С 11 по 13 декабря ГИБДД Екатеринбурга усилит профилактическую работу по выявлению водителей с признаками опьянения.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, мероприятие связанно с ростом "пьяных" ДТП. По оперативным данным, за 11 месяцев 2020 года в уральской столице отмечается увеличение аварий по вине нетрезвых водителей (на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По этой причине зарегистрировано порядка 3 тыс. дорожных аварий, а число погибших в них выросло на 20%. Всего в ДТП с пьяными водителями погибли 12 человек.

Как отмечают в ГИБДД, каждое 11-е происшествие на дороге с пострадавшими связано с нетрезвым вождением, а со смертельным исходом – каждое пятое. В ходе рейдов полицейские проведут сплошные проверки автотранспорта для предупреждения нарушений ПДД, том числе пресечения управления в пьяном состоянии.

полиция, полицейский, ДПС(2018)|Фото: Накануне.RU

За поездку за рулем в состоянии опьянения по статье 12.8 КоАП РФ предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления от полутора до двух лет. Если водитель повторно совершает данное нарушение, наступает уже уголовная ответственность.

"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно информировать по телефону 02 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно", - призывают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге выросло число "пьяных" ДТП. Полиция начинает рейды

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Теги: ДТП, рейды, полиция, Екатеринбург



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