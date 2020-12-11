11 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
ремонт дорог, асфальтоукладчик (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

При дорожных работах на Южном Урале применяются материалы, рекомендованные требованиями техрегламента таможенного союза

В Челябинском законодательном собрании обсудили развитие дорожного хозяйства области - в круглом столе, посвященном этой теме, приняли участие представители дорожно-строительных организаций Челябинской области, администраций муниципальных образований, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Провел заседание председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Олег Голиков. В частности, речь шла о переходе к применению новых требований технического регламента таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, с 2019 года Челябинская область вплотную занялась переходом на новые требования. В частности, при дорожных ремонтах и строительстве в области применяются новые материалы.

(2020)|Фото: zs74.ru

"В 2019 году из 20 областных объектов на четырех уже применялись новые материалы. Это пятая часть от общего числа объектов.  В 2020 году смеси по новым стандартам применялись уже на большинстве объектах", -  пояснил Нечаев и добавил, что исключение составили те объекты, на которые проектная документация разрабатывалась ранее 1 сентября 2016 года.

Олег Голиков отметил, что финансирование и реализация задач в сфере дорожного хозяйства остаются на достойном уровне.

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При дорожных работах на Южном Урале применяются материалы, рекомендованные требованиями техрегламента таможенного союза

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Теги: заксобрание челябинской области, техрегламент таможенного союза



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