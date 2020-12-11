При дорожных работах на Южном Урале применяются материалы, рекомендованные требованиями техрегламента таможенного союза

В Челябинском законодательном собрании обсудили развитие дорожного хозяйства области - в круглом столе, посвященном этой теме, приняли участие представители дорожно-строительных организаций Челябинской области, администраций муниципальных образований, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Провел заседание председатель комитета по строительной политике и ЖКХ Олег Голиков. В частности, речь шла о переходе к применению новых требований технического регламента таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева, с 2019 года Челябинская область вплотную занялась переходом на новые требования. В частности, при дорожных ремонтах и строительстве в области применяются новые материалы.

"В 2019 году из 20 областных объектов на четырех уже применялись новые материалы. Это пятая часть от общего числа объектов. В 2020 году смеси по новым стандартам применялись уже на большинстве объектах", - пояснил Нечаев и добавил, что исключение составили те объекты, на которые проектная документация разрабатывалась ранее 1 сентября 2016 года.

Олег Голиков отметил, что финансирование и реализация задач в сфере дорожного хозяйства остаются на достойном уровне.