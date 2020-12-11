Мэрию Магнитогорска заподозрили в неэффективном использовании бюджетных средств на благоустройство

Администрацию Магнитогорска заподозрили в неэффективном использовании бюджетных средств, выделенных на благоустройство городских территорий. Материалы направлены в прокуратуру.

Как сообщили Накануне.RU в главном контрольном управлении региона, по поручению губернатора была проведена проверка администрации города по вопросу расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство городских территорий.

Были выявлены финансовые нарушения, в том числе неэффективное использование бюджетных средств. В частности, оплачивались товары и работы по завышенной цене, некачественно выполненные работы. Кроме того, установлены факты оплаты невыполненных работ по благоустройству.