На Южном Урале руководителей кооператива обвиняют в мошенничестве на 10 млн рублей

В Челябинской области директору и исполнительному директору сельскохозяйственного потребительского кооператива "Октябрьский" предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Как считает следствие, в 2019 г. обвиняемые представили в региональный минсельхоз фиктивные документы о закупках молока с крестьянских подворий для получения субсидии. Объем продукции был завышен и молоко они покупали у сторонних организаций.

На основании документов они получили субсидию в размере более 10 млн руб.

В настоящий момент один из обвиняемых заключен под стражу, второй отправлен под домашний арест.