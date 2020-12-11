11 Декабря 2020
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Политика В России
рамзан кадыров, чечня (2014) | Фото:chechnyatoday.com

Кадыров: Позорные санкции США никак не скажутся на Чечне и ее развитии

США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова за нарушения прав человека. Чеченский лидер назвал их позорными, а также отметил, что они "еще аукнутся США".

"На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют", - написал Кадыров в телеграме.

Напомним, меры против главы ЧР приняты за причастность к убийству Бориса Немцова, а также к из-за "похищений, пыток, убийств представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне", сообщает ТАСС.

Сам Кадыров добавлен в список санкций в рамках глобального акта Магнитского. Санкции наложили также на ряд организаций: футбольный клуб "Ахмат", компания "Чеченские минеральные воды", Фонд Ахмата Кадырова и другие. Эти юрлица, как полагают в Минфине США, принадлежат или подконтрольны главе Чечни.

Ранее в Великобритании были введены санкции в отношении трех российских граждан. Причиной является ситуация, связанная с правами человека в Чечне.

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Кадыров: Позорные санкции США никак не скажутся на Чечне и ее развитии

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Теги: рамзан кадыров, санкции, сша



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