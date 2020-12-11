Южноуральское заксобрание представит в Госдуму предложения по закону о комплексном развитии территорий

В заксобрании Челябинской области обсудили проект федерального закона в части совершенствования института комплексного развития территорий, а также механизмов расселения аварийного и ветхого жилья. Документ принят в первом чтении в Госдуме, а сейчас он активно обсуждается в регионах.

Как отметил председатель Законодательного собрания Южного Урала Владимир Мякуш, данный проект федерального закона направлен на системное решение проблемы аварийного и ветхого жилья, а также на общую поддержку строительной отрасли в текущих обстоятельствах.

"Национальными проектами предусмотрено расселение аварийного фонда опережающими темпами, а также увеличение объемов жилищного строительства. Однако, несмотря на значительные усилия и направляемые средства, аварийный фонд Челябинской области прирастает: если в 2018 году он насчитывал порядка 293 тыс. кв.м, то в текущем году это уже 404 тыс. кв. м, – сообщил Владимир Мякуш, слова которого приводят в пресс-службе заксобрания. – Кроме того, мы наблюдаем риски для темпов жилищного строительства, а также снижение платежеспособного спроса. Именно на решение этих вопросов и направлен предлагаемый к обсуждению законопроект".

Участники рабочего совещания сошлись во мнении, что есть несколько моментов, которые требуют корректировки. Сейчас у регионов есть возможность предоставить предложения и высказать свои замечания. По итогам совещания в комитете Законодательного собрания по строительной политике и ЖКХ будут собраны предложения, подготовлены поправки, которые планируется рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания. После чего они будут направлены в Государственную думу.