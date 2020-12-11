В Екатеринбурге автобус сбил ребенка

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства автоаварии, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, водитель автобуса "ПАЗ", который следовал по маршруту 012, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

​ДТП произошло 10 декабря около 18:30 на улице Белинского. В результате аварии 9-летний ребёнок с открытым переломом правой голени был госпитализирован.

Как выяснилось, мальчик вместе с друзьями гулял после школы. Автоинспекторами освидетельствован водитель - он управлял автобусом в трезвом состоянии.