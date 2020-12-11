11 Декабря 2020
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Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

Правительство одобрило упрощение порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ

Россияне смогут получить вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства, проект закона об этом одобрен на заседании кабмина России. Право на получение вычета в упрощенном порядке налоговики будут проверять с помощью автоматизированной информационной системы. Инициатива касается вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Напомним, в ноябре Госдума приняла поправку, изменяющую ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год. Ко второму чтению в документ по поручению главы кабмина РФ Михаила Мишустина были внесены поправки касательно базы расчета повышенного НДФЛ. Всего было внесено 18 поправок, второе чтение прошло накануне.

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Правительство одобрило упрощение порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ

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Теги: НДФЛ, налоги, вычет



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