В ЗСО обсудили вопросы контроля газовой отрасли на территории Челябинской области

Сенатор Олег Цепкин провел в Законодательном собрании Челябинской области совещание по вопросам обеспечения безопасности при содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилых домах. В совещании приняли участие практически все заинтересованные стороны.

Среди них были начальник ГУ МЧС Челябинской области Юрий Буренко, генеральный директор АО «Газпром Газораспределение Челябинск» Владимир Серадский, начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Элла Никитина, депутат областного парламента Вячеслав Ершов, генеральный директор ООО«ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» Виталий Бабкин, заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Павел Самсонов.

Были обсуждены вопросы законодательного регулирования проблем эксплуатации и развития систем газопотребления в области, затронуты вопросы реализации изменений в постановление Правительства № 410.

«В ходе совещания договорились о порядке работы с федеральными органами власти по принятию изменений в постановление Правительства РФ N 410 с целью усиления мер по обеспечению безопасности содержания и использования бытового газового оборудования», - подвел итоги работы Олег Цепкин.