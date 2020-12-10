Голикова посоветовала россиянам воздержаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к гражданам страны с рекомендацией встретить Новый год без алкоголя на праздничном столе. Об этом она заявила в ходе брифинга.

По ее словам уже на этой неделе в гражданский оборот поступят 7,8 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона" государственного научного центра "Вектор", наряду с уже широко известным "Спутником V".

При этом, медики строго наказывают отказаться от алкоголя для дальнейшей вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя", - заявила Голикова.

Она также обратилась сотрудникам медицинских служб с просьбой внимательнее относится к предписаниям и отметила, что для вакцинации достаточно просто воздержаться от принятия спиртных напитков на достаточно короткий срок.

"Чтобы помочь организму выработать иммунную защиту, немножечко воздержитесь от принятия алкоголя и с радостью встретьте Новый год и отпразднуйте новогодние праздники", - заключила вице-премьер.