11 Декабря 2020
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Общество В России
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

Голикова посоветовала россиянам воздержаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к гражданам страны с рекомендацией встретить Новый год без алкоголя на праздничном столе. Об этом она заявила в ходе брифинга.

По ее словам уже на этой неделе в гражданский оборот поступят 7,8 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона" государственного научного центра "Вектор", наряду с уже широко известным "Спутником V".

При этом, медики строго наказывают отказаться от алкоголя для дальнейшей вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя", - заявила Голикова.

Она также обратилась сотрудникам медицинских служб с просьбой внимательнее относится к предписаниям и отметила, что для вакцинации достаточно просто воздержаться от принятия спиртных напитков на достаточно короткий срок.

"Чтобы помочь организму выработать иммунную защиту, немножечко воздержитесь от принятия алкоголя и с радостью встретьте Новый год и отпразднуйте новогодние праздники", - заключила вице-премьер.

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Голикова посоветовала россиянам воздержаться от алкоголя в новогоднюю ночь

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Теги: Татьяна Голикова, коронавирус, вакцинация, алкоголь. Новый год



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