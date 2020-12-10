10 Декабря 2020
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шугалей, ливия (2020) | Фото: https://t.me/SIL0VIKI

Певец Осин назвал освобождение Шугалея и Суэйфана истинной радостью патриотов России

Певец и композитор Ян Осин прокомментировал освобождение российских социологов из ливийского плена и назвал это событие настоящей радостью для всех патриотов.

Артист выразил надежду, что после возвращения в Россию сотрудники Фонда защиты национальных ценностей продолжат свою научную деятельность. Он подчеркнул, что Шугалей и Суэйфан настоящие профессионалы, которые продолжат начатое, несмотря на полученный негативный опыт.

Осин считает, что ученые смогут рассказать всему миру, что им довелось пережить в частной тюрьме Правительства национального согласия «Митига». Благодаря им мировая общественность узнает о том, что на самом деле происходит в Ливии.

«Я думаю, что из-за ситуации, которая с ними приключалась, мир изменится в лучшую сторону. Меня радует тот факт, если эта информация официальная, что их освободили», — заявил Осин.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию для проведения социологических исследований в прошлом году. Их поездку и научную деятельность на территории североафриканского государства согласовали функционеры Правительства национального согласия.

шугалей, российские социологи, ливия(2020)|Фото: РИА ФАН

Впрочем, это не остановило триполитанских боевиков, которые похитили россиян в мае 2019 года. Впоследствии местные власти без объяснения причин поместили группу социологов в частную тюрьму «Митига». Там Шугалея и Суэйфана удерживали более года. Однако никаких официальных обвинений за это время им так и не предъявили.

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Певец Осин назвал освобождение Шугалея и Суэйфана истинной радостью патриотов России

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Теги: ливия, шугалей, правительство национального согласия, тюрьма митига



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