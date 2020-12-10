Южноуральские депутаты призвали руководителей частных аптек к социальной ответственности в борьбе с COVID-19

В Законодательном собрании Челябинской области прошло заседание рабочей группы по вопросу обеспечения населения лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции. В совещании приняли участие депутаты ЗСО, представители регионального минздрава и Росздравнадзора, а также руководители аптечных сетей, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметили участники рабочей группы, в регионе остается острой проблема отсутствия необходимо ассортимента лекарственных средств в аптеках, а также повышения цен на препараты. В частности, есть дефицит противовирусных препаратов и антибиотиков, таких как азитромицин, левофлоксацин, цефтриаксон, умифеновир и др. Для решения проблемы участники рабочей группы уже направили письма в Минздрав РФ и Минпромторг России о потребности региона в таких препаратах.

Представители аптечных сетей сообщили, что в преддверии осенне-зимнего сезона был сформирован двухмесячный запас лекарственных препаратов. Однако во время подъема заболеваемости, продажа медикаментов увеличилась в 10-15 раз, а по некоторым позициям в 25 раз. Пополнить запасы аптеки не смогли из-за введения обязательной маркировки лекарственных средств и неготовности производителей к выпуску такого объема лекарств. В настоящий момент ситуация выправляется, необходимые препараты появляются в наличии, однако полностью восстановить двухмесячный запас не получается.

Руководитель Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская подтвердила, что отмечается положительная динамика. Если неделю назад обеспеченность лекарственными препаратами была 80% от потребности, то сегодня уже 90%. При этом обеспокоенность вызывает то, что в аптеках нет необходимого запаса.

Для сдерживания роста цен на препараты с представителями аптечной сети достигнуто "джентельменское соглашение", в рамках которого они не должны использовать максимальную надбавку в 25% к розничной цене на жизненно необходимые лекарственные препараты в период пандемии. Однако жалобы от граждан продолжают поступать. Теперь к вопросу ценообразования подключился и УФАС. При этом сами представители аптечной сети признают, что цены выросли, но зависит это не от них, а от производителей, потому что один и тот же препарат от разных производителей имеет разную стоимость.

С такой позицией не согласился координатор партийного проекта "Народный контроль" Вадим Воробей. Он призвал представителей аптечной сети проявить социальную ответственность в вопросе ценообразования.

"Вопрос лекарственного обеспечения в Челябинской области стоит крайне остро. У нас Челябинск занимает первое место в Российской Федерации по количеству аптек на душу населения. Ни одна аптека Челябинской области за последние два года не закрылась и не разорилась. Бизнес сохраняет свою ликвидность, поэтому ссылаться на то, что мы сегодня работаем на грани разорения, это не соответствует действительности. Депутаты вместе с народными контролерами проходят более 300 аптек за неделю. Сегодня многие аптечные сети ставят максимальную допустимую наценку на лекарственные препараты. Это очень чувствительная тема для населения. У меня такое предложение – либо аптечные сети самостоятельно заявляют о своей социальной ответственности и стабилизирует наценку на уровне 10-15% на лекарственные препараты, либо нужно вносить поправки в закон Челябинской области и законодательно снижать эту наценку с 25% до 10-15% на дорогостоящие препараты", - подчеркнул он.

По итогам обсуждения участники рабочей группы договорились привлечь к обсуждению вопроса дистрибьюторов лекарственных препаратов.

Подводя итоги, председатель комитета по социальной политике, председатель рабочей группы Сергей Буяков подчеркнул, что необходимо объединять усилия для борьбы с коронавирусной инфекцией, а бизнесу проявлять социальную ответственность.

"Не секрет, что сейчас в разных аптеках цены на одни и те же препараты могу разниться в десять и пятнадцать раз. Мы сегодня призвали частные аптеки к социальной ответственности и получили от них обратную связь. Одна из просьб представителей бизнеса касалась приостановки проверок Росздравнадзором на время пандемии. Мы будем работать с этим вопросом, потому что сегодня все действительно находимся по одну сторону баррикады и должны помогать друг другу", - отметил он.