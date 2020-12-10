Минэнерго РФ наградило "Россети Урал" за поддержку фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020

Минэнерго РФ наградило "Россети Урал" благодарностью за организацию и проведение мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020 на территории Среднего Урала. Компания поддерживает фестиваль уже пятый год. Энергетики организуют и проводят мероприятия, на которых рассказывают массовой аудитории об основах энергосбережения и правилах электробезопасности.

Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи, Российского движения школьников, Госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. Мероприятие проводится с 2016 года.

Многие мероприятия в этом году прошли в дистанционном формате. Так, в течение сентября на территории Среднего Урала прошли познавательные онлайн-занятия по прикладному энергосбережению, безопасному поведению с электричеством и бережному отношению к природным ресурсам. В этой акции приняло более 200 детей.

Для старшеклассников и студентов на площадке Музея энергетики Урала прошел марафон "#ВместеЯрче". Ключевым моментом марафона в текущем году стала экспозиция, посвященная реализации плана ГОЭРЛО на Урале. В рамках фестиваля и собственного проекта, посвященного юбилейной дате, энергетики провели прямые эфиры с музейной площадки, архив которых доступен массовой аудитории на платформах социальных сетей и в настоящее время.

Энергетики "Россети Урал" выступили инициаторами проведения Всероссийского молодежного производственного совещания "Диалог на равных" со студенческой аудиторией Уральского энергетического института Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.

Подобные мероприятия прошли в сентябре-октябре во всех субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. В условиях ограничительных мер пандемии дискуссионная молодежная программа, как и многие фестивальные акции прошла в дистанционном формате. В рамках производственного совещания было проведено несколько тематических онлайн-сессий, в которых приняло более 150 студентов. При выборе проблематики для презентаций специалисты сделали акцент на проектах по цифровой трансформации, которые реализует и планирует запустить в ближайшее время компания "Россети Урал".

Благодарность федерального энергетического ведомства компании вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. На территории субъекта была отмечена координационная работа министерства энергетики и ЖКХ и министерства образования и молодежной политики Свердловской области. "Россети Урал" стала единственной компанией, получившей высокую оценку среди региональных организаций топливно-энергетического комплекса, которые приняли участие в проекте #ВместеЯрче-2020.