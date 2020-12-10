10 Декабря 2020
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Александр Матвеев (2020) | Фото: urfu.ru

В Екатеринбурге появилась улица, посвященная Профессору Матвееву

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга появилась улица, названная в честь российского лингвиста, профессора Уральского государственного университета (УрФУ), заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента Российской Академии наук Александра Матвеева. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, инициаторами выступил ученый совет университета, который и направил ходатайство в администрацию города.

"Все улицы второй очереди Академического района Екатеринбурга предварительно названы именами российских учёных. Это славные имена, но среди них нет ни одного уральца. Присвоение имени Александра Матвеева одной из улиц исправило бы это положение", – говорилось в обращении.

Еще заведуя кафедрой русского языка и общего языкознания УрФУ, Матвеев организовал Топонимическую экспедицию. В течении почти 60 лет она занималась сбором и интерпретацией местного языкового материала на территории Среднего и Полярного Урала, Зауралья, Русского Севера, Верхнего Поволжья, Западных Саян и многих других. Благодаря этому УрФУ и обладает уникальным фондом полевых материалов по русской топонимии, антропонимии, этнонимии и диалектной лексике.

Более того, профессор руководил составлением большинства томов "Словаря русских говоров Среднего Урала" и дополнений к нему, "Словаря говоров Русского Севера" и издания "Материалы к словарю финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера".

Помимо организации научной топонимической лаборатории в УрФУ, Матвеев создал первый в стране научный журнал "Вопросы ономастики", который на сегодняшний день входит в самые авторитетные базы цитирования Web of Science и Scopus.

Можно сказать, что в своих начинаниях Александр Матвеев пошел по стопам успеха собственного отца – профессора Константина Матвеева, который известен Среднему Уралу как геолог и минеролог, стоявший у истоков создания Уральского горного университета, а также открыватель вольфрамового и кобальтового месторождений и основателем Уральского геологического музея в Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге появилась улица, посвященная Профессору Матвееву

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Теги: Александр Матвеев, улица, Академический, профессор



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