10 Декабря 2020
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УВЗ, цех (2018) | Фото: Накануне.RU

Двадцать восемь сотрудников Уралвагонзавода награждены государственными наградами

Сразу 28 сотрудников "Уралвагонзавода" награждены государственными наградами за трудовые достижение, согласно Указа президента, передает корреспондент Накануне.RU. Вручал ордена и медали полномочный представитель Президента России в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев.

"Сегодня мы чествуем работников Уралвагонзавода и других ведущих уральских предприятий. Они обеспечивают экономическое и оборонное преимущество страны. Имя Уралвагонзавода золотыми буквами вписано в историю отечественного танкостроения, 100-летие которого мы отмечаем в этом году. Работа на таком предприятии требует высокой квалификации, глубокого знания современных технологий, организованности и ответственности. Все эти качества присущи каждому из вас: рабочим, инженерам, руководителям. От имени главы государства и от себя лично сердечно поздравляю вас и желаю новых успехов и достижений, а главное, крепкого здоровья вам и вашим семьям", - отметил в ходе торжественной церемонии Владимир Якушев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре "Уралвагонзавод" (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» получили пять работников УВЗ: начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт, слесари-электромонтажники сборочного цеха Виталий Волков и Александр Глушков, слесарь-ремонтник прессового цеха Владимир Волков и заместитель начальника производства по бронекорпусному переделу в управлении механосборочного производства Михаил Путилов.

УВЗ, награждение(2020)|Фото: пресс-центр УВЗ

"Не ожидал, что меня отметят такой высокой наградой. Как ее заслужить? Никак секретов здесь нет: нужно честно работать и уважать коллектив. Считаю, что обязательно нужно награждать людей. Это придает стимул для дальнейшей работы. Раз отметили, значит, увидели, что трудишься хорошо", – говорит слесарь-электромонтажник сборочного цеха, заслуженный машиностроитель Российской Федерации Александр Глушков.

За особые заслуги в области российского машиностроения, большой вклад в дело защиты Отечества и поддержание обороноспособности страны медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден директор по качеству Уралвагонзавода Александр Фишер. 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  вручена 21 уралвагонзаводцу.

"Приятно получить столь высокую оценку своего труда! У меня 44 года трудового стажа: в 18 лет пришла на станок, профессии не изменила и сегодня работаю станочником. Люблю свою работу", - признается Елена Дресвянкина, токарь механосборочного цеха №3, награжденная медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

УВЗ, награждение(2020)|Фото: пресс-центр УВЗ

«Благодарность Президента Российской Федерации» за заслуги в защите Отечества и обеспечении безопасности государства, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении и благотворительной деятельности объявлена директору Выставочного комплекса Уралвагонзавода Алле Пислегиной.

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Двадцать восемь сотрудников Уралвагонзавода награждены государственными наградами

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Теги: уралвагонзавод, увз, государственные награды, владимир якушев



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