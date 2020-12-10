В Югре на Ай-Пимском месторождении погиб рабочий "Сургутнефтегаза"

В Сургутском районе погиб работник "Сургутнефтегаза", сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По данным следствия, утром 9 декабря 34-летний помощник бурильщика ПАО "Сургутнефтегаз" во время ремонта на буровой установке, расположенной на кустовой площадке Ай-Пимского месторождения в Сургутском районе, не обезопасил себя во время работы на высоте. Он упал с высоты в 3,5 м, из-за чего получил смертельные травмы.

Следователи проверяют обстоятельства случившегося.