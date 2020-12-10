10 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) – &quot;Авента-М&quot; (2020) | Фото: rostec.ru

Суд признал вину УПЗ в возгорании аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

Арбитражный суд Свердловской области признал вину акционерного общества "Уральский приборостроительный завод" в возгорании аппаратов ИВЛ "Авента-М" в ГБУЗ "Городская клиническая больница им. С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города Москвы" и СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия".

"Административным органом сделан вывод о том, что имеются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам проверки составлены акт проверки от 15.06.2020 № 82, протокол об административном правонарушении от 25.06.2020 № 29", - сообщается в мотивированном решении Арбитражного суда региона.

По результатам рассмотрения материалов административного дела, Росздравнадзор вынес постановление о признании "УПЗ" виновным в совершении административного правонарушения по 3 ст. 19.7.8 Кодекса Российской Федерации. В связи с этим акционерное общество в качестве наказания обязуется выплатить административный штраф в размере 30 тыс. руб.

После оглашения результата АО "УПЗ" обратилось в суд с рассматриваемым заявлением, так как считало, что данное постановление нарушает права и законные интересы акционерного общества. Несмотря на это, суд признал заявление не подлежащим удовлетворению.

Напомним, что ранее АО "Уральский приборостроительный завод", где были произведены аппараты ИВЛ "Авента-М", ставшие причиной возгорания в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, уже был привлечен к административным штрафам в общем размере 600 тыс. руб.

После пожаров Росздравнадзор остановил в стране обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе в период с 1 апреля. Несмотря на это, КРЭТ, куда в составе госкорпорации "Ростех" и входит АО "Уральский приборостроительный завод", не остановил производство аппаратов этой марки. Свое решение в КРЭТ пояснили тем, что временные ограничения распространяются только на ограниченную партию продукции.

Также после случившегося "Уральский приборостроительный завод" (входит в "Ростех") провел дополнительное тестирование аппаратов ИВЛ "Авента-М", однако не выявил каких-либо нареканий к техническим характеристикам.

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Суд признал вину УПЗ в возгорании аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

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Теги: ИВЛ, возгорание, суд, штраф, УПЗ



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