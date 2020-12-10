10 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область В России
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область получит 7,5 млрд рублей на школы, детсады и дороги

Свердловская область получит 7,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на 2021-2024 годы для реализации программы стимулирования жилищного строительства.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, средства предназначены для создания социальной и транспортной инфраструктуры в районах, где идет комплексное освоение территорий. На Среднем Урале программа стимулирования жилищного строительства ("Стимул") действует в Солнечном и Академическом районах Екатеринбурга, она является действенным инструментом национального проекта "Жилье и городская среда" и позволяет существенно ускорять темпы строительства.

Как пояснили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, планируется, что в 2021 году объем финансирования из федерального бюджета составит свыше двух миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на строительство одной школы, шести детских садов и нескольких участков дорог.

Так, в Солнечном в следующем году продолжится строительство двух детских сада с ясельными группами на 250 и 300 мест. Начнется реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой с перспективой на строительство трамвайной линии и кольца на улице Окружной. В следующем году планируется реконструировать ливневую канализацию и провести реконструкцию участка улицы Лучистой с расширением перекрестков Счастливая – Лучистая и Чемпионов – Лучистая.

спорт, футбол, корт, Академический(2020)|Фото: Накануне.RU

В Академическом продолжится строительство средней общеобразовательной школы в квартале №10, а также строительство четырех детских садов, в том числе с ясельными группами. Продолжится строительство нескольких участков дорог: улицы Чкалова от Краснолесья до академика Сахарова, улицы Рябинина от академика Сахарова до Тимофеева-Ресовского и улицы Тимофеева-Ресовского от Рябинина до Вильгельма де Геннина.

Также запланировано строительство улицы Чкалова от академика Сахарова до перспективной улицы академика Парина с устройством очистных сооружений и моста через Патрушиху.

Общеобразовательная школа 79 в Академическом(2020)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что Свердловская область занимает второе место среди регионов страны по количеству строящихся школ, улиц и садиков по государственной программе "Стимул". Всего в 2020 году в Екатеринбурге работы шли на 13 инфраструктурных проектах: строились три школы, два детских сада и восемь объектов дорожной инфраструктуры.

Увеличение объемов жилого строительства является одной из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Перед областью стоит цель к концу 2024 года ежегодного вводить более 3 миллионов квадратных метров жилья.

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Свердловская область получит 7,5 млрд рублей на школы, детсады и дороги

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Теги: деньги, бюджет, строительство, Свердловская область



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