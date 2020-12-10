Участники акции #МыВместе помогают в ликвидации последствий пожара в поликлинике поселка Бобровский

К представителям Общероссийского народного фронта в Свердловской области обратились жители п. Бобровский, в чьей поликлинике вчера случился пожар. Односельчане попросили активистов помочь устранить последствия возгорания и привести медучреждение в его первоначальный вид.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ, помимо представителей ведомства на помощь в Бобровский были направлены и другие добровольцы некоммерческих организаций, вошедших в штаб акции #Мывместе.

Отмыть от копоти стены, окна и полы вызвались активисты российских студенческих отрядов, свердловского областного медицинского колледжа и всероссийского студенческого корпуса спасателей.

"Мы оперативно прибыли на место. Сейчас тут около 10 ребят. Завтра работа продолжится. Нам важно привести помещения в нормальное состояние как можно быстрее, что бы поликлиника начала принимать пациентов и оказывать им необходимую медицинскую помощь", - рассказала участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

Напомним, пожар в поликлинике Бобровского произошел 9 декабря около 11 утра. Оперативно прибыв на место происшествия, пожарные эвакуировали 32 человека: 11 – пациенты, остальные персонал медучреждения. Пострадавших нет, однако выгорело оборудование рентген-кабинета.