10 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Ликвидация последствий пожара в поликлинике поселка Бобровский (2020) | Фото: пресс-служба РИК ОНФ в Свердловской области

Участники акции #МыВместе помогают в ликвидации последствий пожара в поликлинике поселка Бобровский

К представителям Общероссийского народного фронта в Свердловской области обратились жители п. Бобровский, в чьей поликлинике вчера случился пожар. Односельчане попросили активистов помочь устранить последствия возгорания и привести медучреждение в его первоначальный вид.

Ликвидация последствий пожара в поликлинике поселка Бобровский(2020)|Фото: пресс-служба РИК ОНФ в Свердловской областиЛиквидация последствий пожара в поликлинике поселка Бобровский(2020)|Фото: пресс-служба РИК ОНФ в Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ, помимо представителей ведомства на помощь в Бобровский были направлены и другие добровольцы некоммерческих организаций, вошедших в штаб акции #Мывместе.

Ликвидация последствий пожара в поликлинике поселка Бобровский(2020)|Фото: пресс-служба РИК ОНФ в Свердловской областиЛиквидация последствий пожара в поликлинике поселка Бобровский(2020)|Фото: пресс-служба РИК ОНФ в Свердловской области

Отмыть от копоти стены, окна и полы вызвались активисты российских студенческих отрядов, свердловского областного медицинского колледжа и всероссийского студенческого корпуса спасателей.

"Мы оперативно прибыли на место. Сейчас тут около 10 ребят. Завтра работа продолжится. Нам важно привести помещения в нормальное состояние как можно быстрее, что бы поликлиника начала принимать пациентов и оказывать им необходимую медицинскую помощь", - рассказала участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

Жанна Рябцева, ликвидация последствий пожара в поликлинике поселка Бобровский(2020)|Фото: пресс-служба РИК ОНФ в Свердловской области

Напомним, пожар в поликлинике Бобровского произошел 9 декабря около 11 утра. Оперативно прибыв на место происшествия, пожарные эвакуировали 32 человека: 11 – пациенты, остальные персонал медучреждения. Пострадавших нет, однако выгорело оборудование рентген-кабинета.

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Участники акции #МыВместе помогают в ликвидации последствий пожара в поликлинике поселка Бобровский

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Теги: МыВместе, волонтеры, Бобровский, поликлиника, ОНФ



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Ранее 09.12.2020 11:43 Мск В свердловском поселке загорелась поликлиника. Все пациенты и медики эвакуированы

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