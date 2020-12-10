Екатеринбург признан лучшим городом России по качеству общественного транспорта

Петербургская компания SIMETRA, которая более 15 лет занимается разработкой проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры, составила рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. Первое место занял Екатеринбург.

Как говорится в исследовании компании (есть в распоряжении Накануне.RU), было рассмотрено 60 систем общественного транспорта в России. При этом Москва и Санкт-Петербург не были включены в рейтинг в силу существенных отличий от других городов.

"Отсутствие в нем каких-то иных городов, в особенности – части региональных центров, – результат общей проблемы не просто с систематизированными, а вообще с данными в целом по стране. Этот рейтинг – первый опыт такого исследования, и по мере совершенствования методик, продолжения поиска и налаживания контактов на местах его охват, безусловно, будет расширяться", - отмечается в исследовании.

Для определения нормативных показателей качества транспортного обслуживания были рассмотрены актуальные документы и методические рекомендации, действующие на территории России, реальные практические примеры устойчивых транспортных систем европейских городов (Мюнхен, Прага, Варшава, Лион и др.) и экспертные оценки транспортных инженеров о том, каким нормативам должна удовлетворять оптимально развивающаяся система общественного транспорта. В результате было сформировано видение "идеального города". К преимуществам подхода можно отнести единую "систему координат", возможность отслеживать динамику и количественно оценивать темпы изменений.

Критериями оценки транспорта стали физическая и ценовая доступность, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое развитие. В работе компания использовала программные средства ГИС-анализа и поисково-информационные картографические службы, а также официальные источники открытых данных и сторонние источники. При подготовке рейтинга использовались данные за 2019 год, а при наличии – на декабрь или IV квартал 2019 года.

В результате первое место занял Екатеринбург, набравший 73,5 балла. Результаты оценки каждого из участвующих в рейтинге городов представлены в виде лепестковых диаграмм, где ширина лепестка соответствует весу группы критериев. Для каждого города приведена общая качественная оценка. Исследователи отмечают, в уральской столице делают ставку на экологичные виды транспорта, хотя многие города от них отказываются.

"Здесь смогли не только сохранить одну из лучших в стране систем общественного транспорта, но и подготовить ее для перехода на новый уровень: готовится реформа маршрутной сети. Город делает ставку на трамвай, развивающийся вопреки общероссийскому тренду, – здесь самая протяженная трамвайная сеть (80,6 км), новый участок был запущен в 2017 году. На конец 2020 года запланирован ввод междугородной трассы до г. Верхняя Пышма. Тарифное меню включает как пересадочный тариф, так и проездные билеты, которые действуют на всех маршрутах наземного транспорта, что позволяет говорить о единой транспортной системе города", - сказано в документе.

В тройку лидеров также вошли Ижевск, набравший 70,6 баллов, и Самара (69,3 балла). Что касается других городов УрФО, Магнитогорск занял 10-е место, Челябинск – 11-е, Тюмень – 19-е, Сургут – 37-е, Нижний Тагил – 39-е место.

Напомним, что в Екатеринбурге планируют внедрить новую тарифную сетку, которая входит в общий план модернизации общественного городского транспорта. Ожидается, что будет введен Единый билет на все виды транспорта стоимостью с простым и понятным билетным меню: вместо существующего 41 тарифа останется 8. Благодаря нововведениям, каждый житель, заплатив по тарифу 32 руб. (сейчас одна поездка 28 руб., кроме метро, где 32 руб.), сможет сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут. Общественный транспорт для жителей уральской столицы благодаря изменениям станет комфортнее, дешевле и быстрее.